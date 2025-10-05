Η πρώτη φορά της Κύπρου;
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το «πακέτο» αγώνων της (ανεβασμένης) Εθνικής μας, με Βοσνία (9/10, εντός) και Σαν Μαρίνο (12/10, εκτός), της δίνει την ευκαιρία να πετύχει κάτι... ιστορικό.
Η τελευταία φορά που η Κύπρος κέρδισε δύο διαδοχικούς αγώνες ήταν το 2019, όταν στις 9/9 πήρε διπλό με 4-0 επί του Σαν Μαρίνο και στις 10/10 ακόμη ένα, επί του Καζακστάν με 2-1, για τα προκριματικά του Eurο.
H τελευταία φορά που η χώρα μας έκανε «κολλητές» νίκες στο ίδιο «παράθυρο» Εθνικών ομάδων, ήταν το 2004, με εντός έδρας νίκες κόντρα σε Γεωργία (3-1) και Καζακστάν (2-1), στις 19-21/2, αναμετρήσεις που ήταν, όμως, φιλικές. Όμως, σερί νίκες εντός ολίγων ημερών και όχι σε διαφορετικό μήνα, σε ό,τι αφορά επίσημα ματς, η Εθνική μας δεν πήρε ποτέ! Λέτε;