GP Σιγκαπούρης: Η McLaren από σήμερα πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές αν...

Μετά από ένα κακό Σαββατοκύριακο στο Μπακού, που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του Όσκαρ Πιάστρι μετά από έναν αποκλεισμό στον πρώτο γύρο, και την μοναδική 7η θέση του Λάντο Νόρις, η McLaren παραμένει παρόλα αυτά άνετα στην κορυφή των κατασκευαστών.

Στην κατάταξη-όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση η γαλλική εφημερίδα L Equipe-, η βρετανική ομάδα έχει 623 βαθμούς, 333 περισσότερους από τη Mercedes, 337 περισσότερους από τη Ferrari και 351 περισσότερους από τη Red Bull, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από την κούρσα του τίτλου. Υπάρχουν ακόμα 346 βαθμοί που πρέπει να κερδηθούν στους τελευταίους επτά αγώνες της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των τριών αγώνων σπριντ.

Για να κατακτήσει τον 10ο παγκόσμιο τίτλο της στο Grand Prix στην Σιγκαπούρη, η McLaren πρέπει επομένως να συγκεντρώσει 13 βαθμούς, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων. Ένα βάθρο για τον Πιάστρι ή τον Νόρις θα ήταν αρκετό. Αλλά τα πιθανά σενάρια είναι πολλά, δεδομένου ότι οι συνολικοί βαθμοί και για τους δύο οδηγούς πρέπει να φτάσουν τους 13.

Η McLaren έχει παρουσιάσει λιγότερο από αυτό το σύνολο σε έναν αγώνα μόνο δύο φορές φέτος, στον Καναδά και στο Μπακού.





ΑΠΕ-ΜΠΕ