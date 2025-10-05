Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

Ο αρχηγός της Άρσεναλ έγραψε χθες (4/10) ιστορία στη νίκη με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ, όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά από μόλις 30 λεπτά και να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που αντικαταστάθηκε πριν από το ημίχρονο, έχοντας ξεκινήσει ως βασικός σε τρεις συνεχόμενους αγώνες, όπως αναφέρει το BBC.

Ο 26χρονος Νορβηγός, είχε επίσης ξεκινήσει από την αρχή στις νίκες εναντίον της Λιντς και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις, η αντικατάστασή του οφειλόταν σε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα στον ώμο. Αυτή τη φορά, τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε «γόνατο με γόνατο» με τον επιθετικό της Γουέστ Χαμ, Κρισένσιο Σάμερβιλ.

«Μόλις του μίλησα», είπε ο Αρτέτα μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Δεν είναι αισιόδοξος γι' αυτό. Φοράει νάρθηκα. Δεν τον έχουμε από την αρχή της σεζόν για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Δύο φορές στον ώμο και μετά αυτός ο τραυματισμός. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την έκταση αυτού του τραυματισμού και θα βρούμε λύσεις, αλλά προφανώς είναι ο αρχηγός μας και είναι ένας παίκτης που μας δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση με τα πράγματα που μπορεί να κάνει, ειδικά στην επίθεση. Ας περιμένουμε και ελπίζουμε να μην είναι τόσο άσχημα.»