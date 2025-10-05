ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

Μόλις τρεις ημέρες μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση εναντίον του Ολυμπιακού (2-0) στο Champions League, τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο θετικά για τον Μάρτιν Όντεγκααρντ.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ έγραψε χθες (4/10) ιστορία στη νίκη με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ, όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά από μόλις 30 λεπτά και να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που αντικαταστάθηκε πριν από το ημίχρονο, έχοντας ξεκινήσει ως βασικός  σε τρεις συνεχόμενους αγώνες, όπως αναφέρει το BBC.

Ο 26χρονος Νορβηγός, είχε επίσης ξεκινήσει από την αρχή  στις νίκες εναντίον της Λιντς και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις, η αντικατάστασή του οφειλόταν σε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα στον ώμο. Αυτή τη φορά, τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε «γόνατο με γόνατο» με τον επιθετικό της Γουέστ Χαμ, Κρισένσιο Σάμερβιλ.

«Μόλις του μίλησα», είπε ο Αρτέτα μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Δεν είναι αισιόδοξος γι' αυτό. Φοράει νάρθηκα. Δεν τον έχουμε από την αρχή της σεζόν για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Δύο φορές στον ώμο και μετά αυτός ο τραυματισμός. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την έκταση αυτού του τραυματισμού και θα βρούμε λύσεις, αλλά προφανώς είναι ο αρχηγός μας και είναι ένας παίκτης που μας δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση με τα πράγματα που μπορεί να κάνει, ειδικά στην επίθεση. Ας περιμένουμε και ελπίζουμε να μην είναι τόσο άσχημα.»

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήρωσε την πεντάρα με διαζύγιο ο Πετράκης

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή τον Ολυμπιακό και φώναξε «παρών»

Ελλάδα

|

Category image

Kακουλλής: «Ήταν περίεργο αλλά ο κόσμος το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπόλικες φάσεις, αρκετό σασπένς αλλά άσφαιρο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Άρης με δέκα ποδοσφαιριστές, ανάγκασε την Ομόνοια σε ισοπαλία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποδοκιμάστηκε στην αλλαγή ο Χαραλάμπους που απόρησε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πληρώσαμε τα λάθη μας...»

ΑΕΚ

|

Category image

Καρσέδο: «Η ομάδα αντέδρασε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έβρεξε» γκολ στην «Αρένα» με παφίτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αλύγιστη Νάπολι, τούμπαρε την Τζένοα με ήρωα ξανά τον Χόιλουντ και δεν πέφτει από την κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC είχε… ρέντα και με τεσσάρα πέρασε από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανεβαίνει η Σίτι με «στρατηγό» τον Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη