Με πείσμα η Ομόνοια θέλει να συνεχίσει το... κουμάντο στο «σπίτι» της

Πλήγωσε αλλά πείσμωσε στην Ομόνοια η ήττα από τη Μάιντς αφού μπορούσε να αποσπάσει βαθμό από την σαφώς ποιοτικότερη γερμανική ομάδα, στην πρεμιέρα της League phase του Conference League.

Όμως το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Απόψε (20:00) έχει μπροστά της μία πρόκληση που λέγεται Άρης. Μία ομάδα με τους ίδιους στόχους και την οποία θέλει να κερδίσει. Πρώτο για να σκαρφαλωσει ξανά στην κορυφή, οδεύοντας προς τη διακοπή, με την καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεύτερο για να τον αφήσει πίσω της.

Παίζει στην έδρα της και θέλει να συνεχίσει να κάνει...κουμάντο αφού μετρά τρία στα τρία σε αγώνες πρωταθλήματος. Και με συντελεστή τερμάτων 9-0. Ο κόσμος της αναμένεται να δώσει βροντερό παρών, αν και η μέρα και η ώρα δεν είναι βολικές. Οι παίκτες του Μπεργκ θα προσπαθήσουν να του χαρίσουν χαρά κάτι που έκαναν σε όλα τα εντός, πλην το τελευταίο με τη Μάιντς που ήρθε η ήττα στις λεπτομέρειες.

Όσον αφορά το πλάνο του Μπεργκ, αυτό διαφοροποιήθηκε μετά το απρόοπτο με τον Άιτινγκ που έμεινε εκτός αποστολής. Δεν υπολογίζονται επίσης οι Γιόβετιτς και Στεπίνσκι που είναι και αυτοί στα πιτς. Τη θέση του πρώτου στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Μάριτς που ήταν εκτός κόντρα στη Μάιντς λόγω τιμωρίας. Φανέλα βασικού μάλλον θα πάρει και ο Τάνκοβιτς αντί του Σίμιτς αφού θα επαναφέρει το 4-2-1-3 ο Νορβηγός τεχνικός.