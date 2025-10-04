Με Φαμπιάνο αλλά με απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας

Mε τον Κάρελ Άιτινγκ να μένει στα... πιτς θα υποδεχθεί η Ομόνοια τον Άρη στην αυριανή (20:00) αναμέτρηση στο ΓΣΠ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Ολλανδός ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα και η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.

Δεν υπολογίζονται ούτε οι Γιόβετιτς και Στεπίνσκι που πέρασαν το τελευταίο διάστημα από τραυματισμούς. Στα θετικά για την τεχνική ηγεσία είναι η επάνοδος του Φαμπιάνο ο οποίος είχε λείψει από το ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Μάιντς.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου.