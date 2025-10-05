ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νικητής στο Moto GP Ινδονησίας ο Αλντεγκέρ, τραυματίστηκε ο Μάρκεθ

Νικητής στο Moto GP Ινδονησίας ο Αλντεγκέρ, αλλά επισκίασε τον αγώνα ο νέος τραυματισμός του Μάρκεθ.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ (Ducati-Gresini) ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Ινδονησίας στην Μανταλίκα, το οποίο ωστόσο αμαυρώθηκε από μια πτώση στον πρώτο γύρο για τους Μαρκ Μαρκέθ (Ducati) και Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia).

Ο Μπετσέκι-νικητής χθες (4/10) των αγώνα σπριντ-ξεκίνησε από την pole position, άγγιξε τον πίσω τροχό του Μαρκ Μάρκεθ, που την περασμένη εβδομάδα στην Ιαπωνία είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, με αποτέλεσμα αμφότεροι να έχουν μια άσχημη πτώση.

Ο Ισπανός επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σηκώθηκε κρατώντας τον δεξιό του ώμο, όπου έχει χειρουργηθεί τέσσερις φορές. Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας μαζί με τον Μπετσέκι και στη συνέχεια επέστρεψε στα pits του με το χέρι του δεμένο, με τις αρχικές, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κάταγμα δεξιού ώμου.

 

