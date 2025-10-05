Με την αύρα της Ευρώπης!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πάφο στο ίσως πιο δύσκολο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα φέτος.

Με ανεβασμένη ψυχολογία από τις τελευταίες της εμφανίσεις , η ΑΕΚ Λάρνακας φιλοξενεί την Πάφο σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φετινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Το σύνολο του Ιδιακέθ θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, γνωρίζοντας ωστόσο πως απέναντί του έχει έναν αντίπαλο με ποιότητα και υψηλές φιλοδοξίες.

Οι «κιτρινοπράσινοι» καλούνται να ξεπεράσουν όχι μόνο το εμπόδιο των περσινών πρωταθλητών, αλλά και τα αγωνιστικά προβλήματα που προκύπτουν συνεχώς, με τον Εκπολό να είναι το τελευταίο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών. Παράλληλα, η επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια αρχίζει να γίνεται αισθητή, κάτι που η ομάδα θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται, καθώς η χρονιά είναι μακρά και απαιτητική.

Η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ αναμένεται για ακόμη μία φορά έντονη, με τους φίλους της ομάδας να δίνουν δυναμικό «παρών» και να αποτελούν τον 12ο παίκτη.

Σε περίπτωση νίκης, η ΑΕΚ θα προσπεράσει την Πάφο στη βαθμολογία και θα βρεθεί στις υψηλές θέσεις του πίνακα, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων.

Διαβαστε ακομη