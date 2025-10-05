ΒΙΝΤΕΟ: Μετρά μέρες για την επιστροφή του ο Αμπάνια

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Νταβίντ Αμπάνια υπέστη έναν ιδιαίτερα και ίσως τον πιο δύσκολο και σοβαρό τραυματισμό που μπορεί να έχει ενας ποδοσφαιριστής στην καριέρα του.

Διαγνώστηκε με ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά μηνών από τον τραυματισμό, κοινοποίησε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook ένα συγκινητικό βίντεο, αποτυπώνοντας την πορεία αποκατάστασης και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, ο Αμπάνια εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με τη φράση: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».