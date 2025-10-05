Με στόχο τη συνέχεια και την κορυφή o Άρης

Ο Λευκορώσος τεχνικός θέλει από τους ποδοσφαιριστές του ένταση και απόλυτη συγκέντρωση, γνωρίζοντας ότι απέναντι στην Ομόνοια κάθε λάθος κοστίζει.

Η πίεση της έδρας είναι δεδομένη, ωστόσο ο Άρης έχει μάθει να ανταποκρίνεται και σε τέτοιες συνθήκες, αφού έχει «μεγαλώσει» ως ομάδα.

Στα αγωνιστικά θέματα, ο Κοβαλένκο παραμένει σε διαδικασία προπονήσεων υψηλής έντασης και θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσει στο 100%, ενώ ο Κοκόριν παραμένει αρκετό καιρό εκτός. Οι περιπτώσεις των Γκάουσταντ, Γκομίς και Μαγιαμπέλα θα ξεκαθαρίσουν λίγο πριν τη σέντρα, ωστόσο το βάθος του ρόστερ δίνει επιλογές στον τεχνικό της ομάδας. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η επιστροφή των Χαραλάμπους, Κακουλλή στο ΓΣΠ ως αντίπαλοι με την Ομόνοια που τους ανέδειξε ως παίκτες. Η ελαφρά ταξιαρχία θέλει τη νίκη στο ΓΣΠ, την οποία ψάχνει από το 2023, και η οποία αν έρθει θα αποτελέσει τεράστια «ένεση» ψυχολογίας και θα εδραιώσει την ομάδα ως σταθερό διεκδικητή στο φετινό πρωτάθλημα!