Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ψάχνουν «αντίδοτο» και... ηρεμία πριν τη διακοπή Παναθηναϊκός και Ατρόμητος. Απόψε στις 21:30 στο στο άδειο, λόγω τιμωρίας, «Απόστολος Νικολαΐδης», οι δυο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στην αναμέτρηση που ρίχνει την «αυλαία» της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Και οι «πράσινοι», αλλά και οι Περιστεριώτες, δεν βρίσκονται στις καλύτερες ημέρες τους, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία και ένα «τρίποντο» στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα τους δώσει... ηρεμία και περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει μια πορεία που μοιάζει με... καρδιογράφημα τη φετινή σεζόν. Οι «πράσινοι» υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, εδώ και λίγες εβδομάδες, υπέστησαν... σκωτσέζικο ντους μεσοβδόμαδα, καθώς μετά τις δυο μεγάλες νίκες σε Βέρνη για το Europa League και Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, γνώρισαν ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και βυθίστηκαν εκ νέου στην εσωστρέφεια. Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του καθώς έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και θα επιχειρήσει να πάρει σημαντικό «τρίποντο» που μπορεί να αποδειχθεί άκρως ευεργετικό, αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει λίγο αργότερα να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει οριστικά στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, ούτε και τον Σίριλ Ντέσερς.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

Eπιτακτική είναι η ανάγκη νίκης και για τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, μετά την πρώτη αγωνιστική και την επικράτηση της στο Αγρίνιο, δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης, μετρώντας έκτοτε, δυο ήττες και δυο ισοπαλίες που την φέρνουν στη 10η θέση με πέντε βαθμούς.

Το συγκεκριμένο ματς μπορεί να φέρει αρκετές εξελίξεις, είτε θετικές, είτε αρνητικές, αναλογικά με το αποτέλεσμα για το οποίοι άπαντες θα παλέψουν. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βόκολος δεν αντιμετωπίζει περαιτέρω προβλήματα, πέραν των απουσιών του Σωτήρη Τσιλούλη που είναι τραυματίας, αλλά και του Κίνι που χειρουργήθηκε μέσα στην εβδομάδα.