ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 21:30 τον Ατρόμητο στο άδειο, λόγω τιμωρίας, «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ψάχνουν «αντίδοτο» και... ηρεμία πριν τη διακοπή Παναθηναϊκός και Ατρόμητος. Απόψε στις 21:30 στο στο άδειο, λόγω τιμωρίας, «Απόστολος Νικολαΐδης», οι δυο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στην αναμέτρηση που ρίχνει την «αυλαία» της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Και οι «πράσινοι», αλλά και οι Περιστεριώτες, δεν βρίσκονται στις καλύτερες ημέρες τους, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία και ένα «τρίποντο» στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα τους δώσει... ηρεμία και περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων.

 

Από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει μια πορεία που μοιάζει με... καρδιογράφημα τη φετινή σεζόν. Οι «πράσινοι» υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, εδώ και λίγες εβδομάδες, υπέστησαν... σκωτσέζικο ντους μεσοβδόμαδα, καθώς μετά τις δυο μεγάλες νίκες σε Βέρνη για το Europa League και Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, γνώρισαν ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και βυθίστηκαν εκ νέου στην εσωστρέφεια. Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του καθώς έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και θα επιχειρήσει να πάρει σημαντικό «τρίποντο» που μπορεί να αποδειχθεί άκρως ευεργετικό, αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει λίγο αργότερα να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει οριστικά στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, ούτε και τον Σίριλ Ντέσερς.

 

 

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

 

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

Eπιτακτική είναι η ανάγκη νίκης και για τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, μετά την πρώτη αγωνιστική και την επικράτηση της στο Αγρίνιο, δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης, μετρώντας έκτοτε, δυο ήττες και δυο ισοπαλίες που την φέρνουν στη 10η θέση με πέντε βαθμούς.

Το συγκεκριμένο ματς μπορεί να φέρει αρκετές εξελίξεις, είτε θετικές, είτε αρνητικές, αναλογικά με το αποτέλεσμα για το οποίοι άπαντες θα παλέψουν. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βόκολος δεν αντιμετωπίζει περαιτέρω προβλήματα, πέραν των απουσιών του Σωτήρη Τσιλούλη που είναι τραυματίας, αλλά και του Κίνι που χειρουργήθηκε μέσα στην εβδομάδα.

Aναλυτικά η αποστολή: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη φορά της Κύπρου;

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικητής στο Moto GP Ινδονησίας ο Αλντεγκέρ, τραυματίστηκε ο Μάρκεθ

AUTO MOTO

|

Category image

ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

Ελλάδα

|

Category image

Με την αύρα της Ευρώπης!

ΑΕΚ

|

Category image

GP Σιγκαπούρης: Η McLaren από σήμερα πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές αν...

AUTO MOTO

|

Category image

Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Ντέρμπι αποδείξεων στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Με στόχο τη συνέχεια και την κορυφή o Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη