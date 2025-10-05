ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

Χθες, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας από την εκδρομή τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχασαν τη ζωή τους. Και σήμερα (Κυριακή 5/10) τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο παρουσία πλήθους κόσμου.

Το λεωφορείο του ΣΦ ΠΑΟΚ Κορδελιού συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα οκτώ μέτρων. Από τα συντρίμμια του λεωφορείου ανασύρθηκαν νεκροί οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης (20 ετών), Δημήτριος Ανδρεαδάκης (25 ετών), Χριστίνα Τζιόβα (18 ετών), Αναστάσιος Θέμελης (22 ετών), Γεώργιος Γκανάτσιος (22 ετών), Κυριάκος Λαζαρίδης (17 ετών), όπως επίσης και ο οδηγός του φορτηγού, Αστέριος Αγκζιώτης (68 ετών).

Στο μνημόσυνο, από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το παρών έδωσαν οι Άγγελος Αναστασιάδης (B’ Αντιπρόεδρος), Αντώνης Κιουρεξίδης (μέλος του ΔΣ), Αντελίνο Βιεϊρίνια (σύμβουλος σε ποδοσφαιρικά θέματα του Ιβάν Σαββίδη που έστειλε και στεφάνι) και Κωνσταντίνος Θυμιάνης (ως εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών).

Τον ΑΣ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν ο Άλκης Ησαϊάδης (πρόεδρος του Ερασιτέχνη), ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Χασεκίδης. Όσον αφορά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα Τέμπη ήταν οι Bασίλης Τριλυράκης (Αντιπρόεδρος) και ο γιος του προέδρου της ΚΑΕ , Θανάση Χατζόπουλου, Λευτέρης.

