Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά την ήττα από την Μάιντς, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

«Η Μάιντζ είναι μια πολύ καλή ομάδα, εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Μας άσκησαν πίεση στο ξεκίνημα του 2ου μέρους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Δεν έχω παράπονο από την ομάδα, τα έδωσαν όλα τα παιδιά. Δεν μας αρέσει να χάνουμε, είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα».

Διαβαστε ακομη