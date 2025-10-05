Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

Η ΑΕΛ γιόρτασε τα 95α της γενέθλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επικρατώντας εμφατικά της Ανόρθωσης στο «ΆλφαΜέγα» και σκορπίζοντας χαμόγελα στους χιλιάδες φίλους της που κατέκλυσαν το γήπεδο.

Πέρα από την καθαρά βαθμολογική της αξία, η επικράτηση επί της Ανόρθωσης λειτούργησε και ως ψυχολογική ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια!