Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο κόσμος της ΑΕΛ έζησε μία ξεχωριστή βραδιά, με την ομάδα να του προσφέρει ένα ανεκτίμητο «δώρο» στα γενέθλιά της, γεμίζοντάς τον περηφάνια και αισιοδοξία για τη συνέχεια.
Η ΑΕΛ γιόρτασε τα 95α της γενέθλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επικρατώντας εμφατικά της Ανόρθωσης στο «ΆλφαΜέγα» και σκορπίζοντας χαμόγελα στους χιλιάδες φίλους της που κατέκλυσαν το γήπεδο.
Πέρα από την καθαρά βαθμολογική της αξία, η επικράτηση επί της Ανόρθωσης λειτούργησε και ως ψυχολογική ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια!