ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Ανγκελόφσκι για επιστροφή στις νίκες ο Εθνικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με Ανγκελόφσκι για επιστροφή στις νίκες ο Εθνικός

Με όπλο την έδρα για βαθμολογικό ανέβασμα η ομάδα της Άχνας.

Στη μετά εποχή του Ούγκο Μαρτίνς τον οποίο ο Εθνικός πώλησε στην ΑΕΛ και με τον Βορειομακεδόνα τεχνικό Ίγκορ Ανγκελόφσκι για πρώτη φορά στο πάγκο η ομάδα της Άχνας θέλει μόνο νίκη με την Ε.Ν. Ύψωνα. Παίζει στο Δασάκι που είναι η δύναμη του και η νίκη είναι μονόδρομος.

Με τον απολογισμό των δύο νικών, δύο ισοπαλιών, της μίας ήττας, τους οκτώ βαθμούς και τον αέρα των καλών εμφανίσεων ο Εθνικός θα τα δώσει όλα για να κερδίσει τη νεοφώτιστη ομάδα. Είναι και ο νέος προπονητής στον πάγκο που δίνει έξτρα κίνητρο στους παίκτες να του δείξουν πράγματα. Ο Ανγκελόφσκι ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν με πάθος για την νίκη.

Ο Εθνικός που θέλει να βγάλει αντίδραση προέρχεται από την βαριά εκτός έδρας ήττα από τον Άρη με 3-0 που ήταν και η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.

Δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην πρώτη ενδεκάδα του Ανγκελόφσκι. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Φλόρες, Κανέ, Ροντριγκίνιο, Μπαουτίστα. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι ο τιμωρημένος Μπρένο που είναι μεγάλη απώλεια και οι τραυματίες Μπαχανάκ και Τζιαλίλ. Ερωτηματικό αποτελεί ο Γκονζάλες.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο χορός των εκατομμυρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Απόψεις

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ντόπες» Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα είμαι έτοιμος στην πρεμιέρα»

NBA

|

Category image

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη φορά της Κύπρου;

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη