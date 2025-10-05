Με Ανγκελόφσκι για επιστροφή στις νίκες ο Εθνικός

Στη μετά εποχή του Ούγκο Μαρτίνς τον οποίο ο Εθνικός πώλησε στην ΑΕΛ και με τον Βορειομακεδόνα τεχνικό Ίγκορ Ανγκελόφσκι για πρώτη φορά στο πάγκο η ομάδα της Άχνας θέλει μόνο νίκη με την Ε.Ν. Ύψωνα. Παίζει στο Δασάκι που είναι η δύναμη του και η νίκη είναι μονόδρομος.

Με τον απολογισμό των δύο νικών, δύο ισοπαλιών, της μίας ήττας, τους οκτώ βαθμούς και τον αέρα των καλών εμφανίσεων ο Εθνικός θα τα δώσει όλα για να κερδίσει τη νεοφώτιστη ομάδα. Είναι και ο νέος προπονητής στον πάγκο που δίνει έξτρα κίνητρο στους παίκτες να του δείξουν πράγματα. Ο Ανγκελόφσκι ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν με πάθος για την νίκη.

Ο Εθνικός που θέλει να βγάλει αντίδραση προέρχεται από την βαριά εκτός έδρας ήττα από τον Άρη με 3-0 που ήταν και η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.

Δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην πρώτη ενδεκάδα του Ανγκελόφσκι. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Φλόρες, Κανέ, Ροντριγκίνιο, Μπαουτίστα. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι ο τιμωρημένος Μπρένο που είναι μεγάλη απώλεια και οι τραυματίες Μπαχανάκ και Τζιαλίλ. Ερωτηματικό αποτελεί ο Γκονζάλες.