ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

Τα βρίσκει κάπως... σκούρα με τους κιτρινοπράσινους η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Tην τέταρτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα, πέμπτη σε έξι αγώνες αλλά και τρίτη σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς, ψάχνει η Πάφος στο εκτός έδρας ντέρμπι (19:00) με την ΑΕΚ, ώστε να πάει στη διακοπή ένεκα εθνικών ομάδων υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις και ευρισκόμενη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πέντε βράδια μετά τη βαριά ήττα από την Μπάγερν, που... χάλασε όσους ανέμεναν κάτι καλύτερο αλλά σε καμία περίπτωση δεν πλήγωσε κανέναν στην ομάδα, οι Παφίτες θα επιχειρήσουν να περάσουν επιτυχώς από μια ιδιαίτερα δύσκολη έξοδο, κρατώντας την πρωτιά και μάλιστα με λιγότερους... συγκάτοικους, νοουμένου ότι είτε ο Άρης είτε η Ομόνοια είτε και οι δύο (αναμετρώνται μεταξύ τους) δεδομένα θα χάσουν βαθμούς.

Πέραν του πιο πάνω αυτονόητου στόχου, η Πάφος έχει κι ένα ξεχωριστό κίνητρο ενόψει του ματς με τους Λαρνακείς, αφής στιγμής πρόκειται για τον αντίπαλο τον οποίο δυσκολεύεται να κερδίσει περισσότερο από κάθε άλλον.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Πάφος κέρδισε τους κιτρινοπράσινους σε μόνο δύο από τα τελευταία τους δέκα παιχνίδια, μετρώντας στα υπόλοιπα ματς τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες, τελευταία εκ των οποίων στον τελικό κυπέλλου του περασμένου Μάη, που στέρησε από την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο το ιστορικό πρώτο νταμπλ.

Για σκοπούς σύγκρισης, σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά τα ματς απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους» (ή ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους), μετρά, στα τελευταία δέκα ανά περίπτωση, τέσσερις νίκες επί της Ομόνοιας, ισάριθμες κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, πέντε επί του Άρη, έξι στην Ανόρθωση, επτά κόντρα στον Απόλλωνα και οκτώ επί της ΑΕΛ.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, επιστρέφουν οι Λούκασεν και Μπρούνο, ενώ μειωμένες είναι οι πιθανότητες του Κορέια.{

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήρωσε την πεντάρα με διαζύγιο ο Πετράκης

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή τον Ολυμπιακό και φώναξε «παρών»

Ελλάδα

|

Category image

Kακουλλής: «Ήταν περίεργο αλλά ο κόσμος το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπόλικες φάσεις, αρκετό σασπένς αλλά άσφαιρο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Άρης με δέκα ποδοσφαιριστές, ανάγκασε την Ομόνοια σε ισοπαλία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποδοκιμάστηκε στην αλλαγή ο Χαραλάμπους που απόρησε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πληρώσαμε τα λάθη μας...»

ΑΕΚ

|

Category image

Καρσέδο: «Η ομάδα αντέδρασε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έβρεξε» γκολ στην «Αρένα» με παφίτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αλύγιστη Νάπολι, τούμπαρε την Τζένοα με ήρωα ξανά τον Χόιλουντ και δεν πέφτει από την κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC είχε… ρέντα και με τεσσάρα πέρασε από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανεβαίνει η Σίτι με «στρατηγό» τον Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη