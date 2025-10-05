Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

Tην τέταρτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα, πέμπτη σε έξι αγώνες αλλά και τρίτη σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς, ψάχνει η Πάφος στο εκτός έδρας ντέρμπι (19:00) με την ΑΕΚ, ώστε να πάει στη διακοπή ένεκα εθνικών ομάδων υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις και ευρισκόμενη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πέντε βράδια μετά τη βαριά ήττα από την Μπάγερν, που... χάλασε όσους ανέμεναν κάτι καλύτερο αλλά σε καμία περίπτωση δεν πλήγωσε κανέναν στην ομάδα, οι Παφίτες θα επιχειρήσουν να περάσουν επιτυχώς από μια ιδιαίτερα δύσκολη έξοδο, κρατώντας την πρωτιά και μάλιστα με λιγότερους... συγκάτοικους, νοουμένου ότι είτε ο Άρης είτε η Ομόνοια είτε και οι δύο (αναμετρώνται μεταξύ τους) δεδομένα θα χάσουν βαθμούς.

Πέραν του πιο πάνω αυτονόητου στόχου, η Πάφος έχει κι ένα ξεχωριστό κίνητρο ενόψει του ματς με τους Λαρνακείς, αφής στιγμής πρόκειται για τον αντίπαλο τον οποίο δυσκολεύεται να κερδίσει περισσότερο από κάθε άλλον.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Πάφος κέρδισε τους κιτρινοπράσινους σε μόνο δύο από τα τελευταία τους δέκα παιχνίδια, μετρώντας στα υπόλοιπα ματς τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες, τελευταία εκ των οποίων στον τελικό κυπέλλου του περασμένου Μάη, που στέρησε από την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο το ιστορικό πρώτο νταμπλ.

Για σκοπούς σύγκρισης, σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά τα ματς απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους» (ή ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους), μετρά, στα τελευταία δέκα ανά περίπτωση, τέσσερις νίκες επί της Ομόνοιας, ισάριθμες κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, πέντε επί του Άρη, έξι στην Ανόρθωση, επτά κόντρα στον Απόλλωνα και οκτώ επί της ΑΕΛ.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, επιστρέφουν οι Λούκασεν και Μπρούνο, ενώ μειωμένες είναι οι πιθανότητες του Κορέια.{