Η ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ ανέβασε τους τόνους, λίγες μέρες πριν από το «αιώνιο» ντέρμπι του Σαββάτου.

Ωστόσο, ακόμη και αν προέκυψε διαφωνία ανάμεσα στις δύο μεγάλες ομάδες, όσο έντονη κι αν είναι η αντιπαράθεση μεταξύ τους, το ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οι διοικήσεις των δύο ομάδων οφείλουν να ρίξουν τους τόνους. Με ψύχραιμες ενέργειες και σαφή μηνύματα προς τον κόσμο τους, καλούνται να κατευνάσουν τα πνεύματα και να προστατεύσουν το ίδιο το άθλημα.

Το παιχνίδι του Σαββάτου πρέπει να μείνει στη μνήμη όλων για το καθαρά αγωνιστικό του κομμάτι, με μοναδικούς πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές και χωρίς κανένα εξωαγωνιστικό πρόβλημα να επισκιάσει τη μεγαλύτερη αναμέτρηση του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Α.