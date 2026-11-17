Η ανακοίνωση της Ομόνοιας για τα εισιτήρια του αγώνα με την Γιουβέντους:

Eνημερώνουμε τον κόσμο μας ότι έχουν εξαντληθεί τα 2.099 εισιτήρια που είχαμε στη διάθεσή μας για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Juventus.

Το ενδιαφέρον του κόσμου μας υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο, καθώς αίτημα για αγορά εισιτηρίου υπέβαλαν περισσότεροι από 4000 φίλαθλοι, ενώ η γηπεδούχος ομάδα μας παραχώρησε 2099 εισιτήρια όπως προβλέπεται στις διοργανώσεις της UEFA.

Εξ αρχής στόχος ήταν να εφαρμοστεί δίκαιη και αξιοκρατική διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα υπό τις περιστάσεις. Καθορίστηκαν ως κριτήρια για να δικαιούται κάποιος φίλαθλος να μπει στη σειρά προτεραιότητας η κατοχή Εισιτηρίου Διαρκείας, η συνδρομή Privilege, η κατοχή Ευρωπαϊκού Πακέτου και οι Βαθμοί στο Σχέδιο Βαθμών μέσω του OMONOIA One. Συνολικά 2700 φίλαθλοι πληρούσαν όλα τα κριτήρια και μπήκαν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τους Βαθμούς που είχαν συγκεντρώσει μέχρι περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ενδιαφέροντος.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για το τεράστιο ενδιαφέρον, τη συνεργασία, την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, κατανοούμε τα συναισθήματα των φιλάθλων μας που δεν εξασφάλισαν εισιτήριο για τον αγώνα, ωστόσο ήταν δεδομένο από την αρχή πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων θα υπήρχαν φίλαθλοι που θα ένιωθαν απογοητευμένοι, εφόσον ο αριθμός των εισιτηρίων δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τη πολύ μεγάλη ζήτηση που υπήρχε.

Επαναλαμβάνουμε πως, με την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στο OMONOIA One, θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων σε αγώνες υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς, όπως πάντα με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κόσμου μας.

Σημαντική ενημέρωση για τους κατόχους κουπονιών

Υπενθυμίζουμε ότι τα εισιτήρια του αγώνα θα εκδοθούν από τη Juventus και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Ιταλική ομάδα στη διεύθυνση email που καταχωρήθηκε από τον κάθε φίλαθλο κατά τη διαδικασία αγοράς του κουπονιού. Τα εισιτήρια θα είναι ονομαστικά και ψηφιακά (mobile tickets), με τεχνολογία NFC.

Κατά την είσοδο στο στάδιο, η Juventus ενημέρωσε πως θα πραγματοποιεί έλεγχο επιβεβαίωσης ταυτότητας μέσω της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου των φιλάθλων. Όπως μας ανέφερε, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο τα στοιχεία του φιλάθλου στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδός του στο γήπεδο. Υπογραμμίζεται πως η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα έχει κανένα έλεγχο σε αυτή τη διαδικασία, ούτε θα μπορεί να παρέμβει.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του εισιτηρίου μετά την έκδοσή του.

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα φιλοξενηθούν στους τομείς 110, 211 και 212 του σταδίου, με πρόσβαση από την είσοδο Gate E.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο στάδιο, τους ελέγχους ασφαλείας και τις διευθετήσεις μετακίνησης των φιλάθλων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Επιστροφή κουπονιών

Οι φίλαθλοι που έχουν προχωρήσει στην αγορά κουπονιού αλλά τελικά δεν θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, μπορούν να ζητήσουν την ακύρωσή του και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν.

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να αποσταλεί μέσω email στη διεύθυνση tickets@omonoiafc.com.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα εισιτήρια που θα αποδεσμευτούν θα μπορούν να διατεθούν σε άλλους φιλάθλους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας.