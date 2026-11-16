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Μετά το ρεπό του σαββατοκύριακου, η τεχνική ηγεσία των πρασίνων δίνει ξανά ραντεβού με τους ποδοσφαιριστές για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει του σαββατιάτικου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (21/11).

Η προσοχή είναι στους παροπλισμένους, ενώ η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο Ντουβέρν θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς και κερδίζει έδαφος για να δώσει κανονικά το παρών του, ενώ πιο ασφαλή συμπεράσματα για τους Κακουλλή, Νεγκό και Μπάλκοβετς θα μπορούν να εξαχθούν στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας. Δεδομένα εκτός είναι ο Χρίστου.

Όσον αφορά στον Κίτσο, προπονείται κανονικά και θα εγγραφεί στον κατάλογο τον ερχόμενο Ιανουάριο.