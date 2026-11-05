Εκτάκτως στα... πιτς ο Κακουλλής

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι που λόγω τραυματισμού είναι ήδη εκτός οι Μπάλκοβετς, Χρίστου ενώ δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα οι Οντουμπάντζο και Ακιντόκα.

Εκτάκτως στα... πιτς μπήκε και ο Ανδρόνικος Κακουλλής, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, παρόλο που ταξίδεψε στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ένιωσε μία ενόχληση και το τεχνικό επιτελείο δεν θέλει να ρισκάρει, με τον φόβο να υπάρξει μεγαλύτερη ζημιά.