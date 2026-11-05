Το μεσημέρι της Παρασκευής ο αγώνας της Σάκκαρη στο Χονγκ Κονγκ

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12:30) θα παίξει η Μαρία Σάκκαρη με την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά του Χονγκ Κονγκ.

Η 31χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο απέναντι στην 32χρονη Λευκορωσίδα, η οποία και βρίσκεται στο Νο101 του κόσμου.

Αν καταφέρει να προκριθεί στις «τέσσερις», η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Αντόνια Ρούζιτς (Νο81) και την Αλεξάντρα Εάλα (Νο17).