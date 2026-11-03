ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρχισε η διάθεση εισιτηρίων για το Τορίνο - 2099 τα... χαρτάκια, 2700 πληρούν τις προϋποθέσεις!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Πολύ σημαντική ανακοίνωση για τους φίλους των πρασίνων

Από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, διατίθενται αποκλειστικά μέσω του Online Ticketing τα εισιτήρια για τον αγώνα με της Ομόνοιας με τη Γιουβέντους που θα διεξαχθεί στο στάδιο, «Juventus Stadium», στο Τορίνο, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, στις 22:00 (ώρα Κύπρου), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του League Phase του UEFA Europa League.

Αναλυτικά:

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 2099 εισιτήρια. Η τιμή των εισιτηρίων έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ από τη γηπεδούχο ομάδα.

2700 φίλαθλοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

Από τους φίλαθλους που υπέβαλαν ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου μέσω του OMONOIA One περίπου 2700 πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τέθηκαν και οι οποίες είχαν επεξηγηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις (κατοχή Εισιτηρίου Διαρκείας, συνδρομή Privilege, παρουσία στους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Βαθμοί Ανταμοιβής, κατοχή Ευρωπαϊκού Πακέτου).

Εξυπηρέτηση με σειρά προτεραιότητας

Οι φίλαθλοι θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας. Έχει ήδη σταλθεί μήνυμα για αγορά εισιτηρίου στο πρώτο γκρουπ φίλαθλων με την υψηλότερη βαθμολογία στο Σχέδιο Βαθμών και οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Στους φιλάθλους αυτούς δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να εξασκήσουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου.

Ανάλογα με το πόσοι φίλαθλοι του πρώτου γκρουπ θα εξασκήσουν το δικαίωμα αγοράς, θα ακολουθήσει ενημέρωση του 2ου γκρουπ φίλαθλων που βρίσκονται πιο κάτω σε βαθμούς στο Σχέδιο Βαθμών και οι οποίοι, επίσης, πληρούν όλα τα κριτήρια που καθορίστηκαν. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν τα εισιτήρια από τα δύο πρώτα γκρουπ φιλάθλων, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τα επόμενα γκρουπ μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

Διάθεση εισιτήριων/κουπόνι

1. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού.

2. Τα εισιτήρια του αγώνα θα εκδοθούν από τη JUVENTUS και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email που έχει καταχωρήσει ο κάθε φίλαθλος κατά τη διαδικασία αγοράς του κουπονιού.

3. Τα εισιτήρια θα είναι ψηφιακά, «mobile tickets» και θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο (τεχνολογία NFC).

4. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και θα γίνεται έλεγχος στοιχείων με την πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την είσοδο των φιλάθλων στο στάδιο. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, τα στοιχεία του φιλάθλου στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδός του στο γήπεδο.

5. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του εισιτηρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι φίλαθλοι λάβουν μήνυμα για αγορά κουπονιού, αλλά τελικά δεν θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, παρακαλούνται να μην προχωρήσουν με την αγορά έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι που θα πάνε στον αγώνα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο (αγγλικούς χαρακτήρες – όπως αναγράφεται στην πολιτική ταυτότητα). Αριθμός πολιτικής ταυτότητας. Ημερομηνία γεννήσεως. Κινητό τηλέφωνο. Email. Τόπος γεννήσεως.

Σύμφωνα με ενημέρωση της JUVENTUS, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις κερκίδες που της αναλογούν σε φιλάθλους με Κυπριακή ταυτότητα / διαβατήριο.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν παίζει ο Καμπάτσο με Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Ο μαχητής που λύγισε το κώμα – Η βράβευση Νεοφυτίδη στον Βαν Ίπερεν

Ελλάδα

|

Category image

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών στο Nations League

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

«Γιατρικό» που θα την ανακουφίσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτοιμη για το ματς με την ΑΕΚ η Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Αναζητά αυτή τη σπίθα για να... ανάψει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κινδυνεύει με φυλάκιση ο τερματοφύλακας που τραυμάτισε θανάσιμα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα;

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Άρχισε η διάθεση εισιτηρίων για το Τορίνο - 2099 τα... χαρτάκια, 2700 πληρούν τις προϋποθέσεις!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεύτερος θάνατος από τραυματισμό σε γήπεδο μέσα σε 13 μήνες στην Ισπανία

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ακραίοι... πονοκέφαλοι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Τσιτσιπάς από το Masters στο Παρίσι

Τένις

|

Category image

Αναμενόμενη απόφαση για Ντα Κρουζ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Ανακοινώθηκε το εορταστικό πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαδίζει σε επικίνδυνο... μονοπάτι η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη