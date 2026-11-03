Άρχισε η διάθεση εισιτηρίων για το Τορίνο - 2099 τα... χαρτάκια, 2700 πληρούν τις προϋποθέσεις!

Από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, διατίθενται αποκλειστικά μέσω του Online Ticketing τα εισιτήρια για τον αγώνα με της Ομόνοιας με τη Γιουβέντους που θα διεξαχθεί στο στάδιο, «Juventus Stadium», στο Τορίνο, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, στις 22:00 (ώρα Κύπρου), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του League Phase του UEFA Europa League.

Αναλυτικά:

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 2099 εισιτήρια. Η τιμή των εισιτηρίων έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ από τη γηπεδούχο ομάδα.

2700 φίλαθλοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις

Από τους φίλαθλους που υπέβαλαν ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου μέσω του OMONOIA One περίπου 2700 πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τέθηκαν και οι οποίες είχαν επεξηγηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις (κατοχή Εισιτηρίου Διαρκείας, συνδρομή Privilege, παρουσία στους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Βαθμοί Ανταμοιβής, κατοχή Ευρωπαϊκού Πακέτου).

Εξυπηρέτηση με σειρά προτεραιότητας

Οι φίλαθλοι θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας. Έχει ήδη σταλθεί μήνυμα για αγορά εισιτηρίου στο πρώτο γκρουπ φίλαθλων με την υψηλότερη βαθμολογία στο Σχέδιο Βαθμών και οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Στους φιλάθλους αυτούς δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να εξασκήσουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου.

Ανάλογα με το πόσοι φίλαθλοι του πρώτου γκρουπ θα εξασκήσουν το δικαίωμα αγοράς, θα ακολουθήσει ενημέρωση του 2ου γκρουπ φίλαθλων που βρίσκονται πιο κάτω σε βαθμούς στο Σχέδιο Βαθμών και οι οποίοι, επίσης, πληρούν όλα τα κριτήρια που καθορίστηκαν. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν τα εισιτήρια από τα δύο πρώτα γκρουπ φιλάθλων, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τα επόμενα γκρουπ μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

Διάθεση εισιτήριων/κουπόνι

1. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού.

2. Τα εισιτήρια του αγώνα θα εκδοθούν από τη JUVENTUS και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email που έχει καταχωρήσει ο κάθε φίλαθλος κατά τη διαδικασία αγοράς του κουπονιού.

3. Τα εισιτήρια θα είναι ψηφιακά, «mobile tickets» και θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο (τεχνολογία NFC).

4. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και θα γίνεται έλεγχος στοιχείων με την πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την είσοδο των φιλάθλων στο στάδιο. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, τα στοιχεία του φιλάθλου στο εισιτήριο δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία του, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδός του στο γήπεδο.

5. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του εισιτηρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι φίλαθλοι λάβουν μήνυμα για αγορά κουπονιού, αλλά τελικά δεν θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, παρακαλούνται να μην προχωρήσουν με την αγορά έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοι που θα πάνε στον αγώνα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο (αγγλικούς χαρακτήρες – όπως αναγράφεται στην πολιτική ταυτότητα). Αριθμός πολιτικής ταυτότητας. Ημερομηνία γεννήσεως. Κινητό τηλέφωνο. Email. Τόπος γεννήσεως.

Σύμφωνα με ενημέρωση της JUVENTUS, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις κερκίδες που της αναλογούν σε φιλάθλους με Κυπριακή ταυτότητα / διαβατήριο.