Δεύτερος θάνατος από τραυματισμό σε γήπεδο μέσα σε 13 μήνες στην Ισπανία

Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον αγώνα της Τενερίφης με την Ανδόρα έχει βυθίσει στη θλίψη το ισπανικό ποδόσφαιρο και όχι μόνον… Κι όμως, μόλις 13 μήνες και λίγες μέρες πριν, ένας άλλος ποδοσφαιριστής είχε πέσει νεκρός από τραυματισμό εν ώρα αγώνα.

Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 2025, όταν ο Ραούλ Ραμίρες Οσόριο της ομάδας Κολιντρές έχασε τραγικά τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ρεβίγια για την πέμπτη κατηγορία.

Η αναμέτρηση είχε γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο 19χρονονος τερματοφύλακας υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες (τεχνητή αναπνοή) από τον προπονητή του και μια φοιτήτρια νοσηλευτικής που βρισκόταν στις κερκίδες, καταφέρνοντας να τον επαναφέρουν προσωρινά.

Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Marques de Valdecilla στο Σανταντέρ, υπέστη δεύτερη ανακοπή. Δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, διαγνώστηκε ως εγκεφαλικά νεκρός και άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων του.

sport-fm.gr