«Λύγισε» ο Χατζηγιοβάνης και ράγισε καρδιές μιλώντας για τον μικρό Δημήτρη: «Το καλό πάντα θα νικά»

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να συγκινείται έντονα, καθώς διάβαζε το μήνυμά του για τον μικρό Δημήτρη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, αποχαιρετώντας ένα παιδί που έδωσε τη δική του γενναία μάχη με το νευροβλάστωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου που προσβάλλει κυρίως βρέφη και μικρά παιδιά.

Ο Χατζηγιοβάνης είχε σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του Δημήτρη, όταν πριν από περίπου έναν χρόνο είχε ξεκινήσει προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας του. Ο Έλληνας άσος είχε προσφέρει τότε 12.500 ευρώ, καλύπτοντας το ποσό που απαιτούνταν για την προσπάθεια του μικρού.

Παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, ο Δημήτρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο ποδοσφαιριστής, μέσα από το μήνυμά του, υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά του όπου και όποτε μπορεί, κλείνοντας με μια φράση γεμάτη συναίσθημα και πίστη: «Το καλό πάντα θα νικά»! Παράλληλα, άφησε ξεκάθαρες αιχμές για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι ιδρυτές της οποίας κατηγορούνται για κύκλωμα απάτης και εκμετάλλευσης.

Aναλυτικά:

«Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μου κάνει. Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει.

Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή. Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει. Μην κλείσουμε την καρδιά μας.

Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί.

Σκέφτομαι όσους προσφέρουν αθόρυβα. Να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς. Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».

sport-fm.gr