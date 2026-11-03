Κινδυνεύει με φυλάκιση ο τερματοφύλακας που τραυμάτισε θανάσιμα τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα;

Ο τραγικός θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ, μετά από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, έχει σοκάρει το ισπανικό ποδόσφαιρο, με τη σημερινή αγωνιστική δράση να αναβάλλεται λόγω πένθους.

Πέραν τις θλίψης που εχει σκορπίσει αυτό που συνέβη, υπάρχουν ερωτήματα και σχετικά με το αν μπορεί να επιβληθεί κάποια ποινική τιμωρία στον παίκτη που τραυμάτισε τον επιθετικό της Τενερίφης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η νομική αξιολόγηση του περιστατικού μπορεί να αλλάξει και να εξεταστεί πλέον ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αυτό, μόνο αν κι εφόσον διαπιστωθεί ότι το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια του ρίσκου που εμπεριέχει το ποδόσφαιρο και συνιστούσε βαριά αμέλεια.

Ο Ποινικός Κώδικας της Ισπανίας αναφέρει και τις ποινές που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα λέει ότι αν αποδειχθεί ότι ο θάνατος προκλήθηκε από σοβαρή ή βαριά αμέλεια, ο υπαίτιος αντιμετωπίζει κίνδυνο φυλάκισης από ένα έως και τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση που η αμέλεια χαρακτηριστεί ως λιγότερο σοβαρή, η προβλεπόμενη ποινή του θα είναι ένα χρηματικό πρόστιμο.

Η κόκκινη κάρτα που του καταλογίστηκε ή η όποια αθλητική κυρώση του επιβληθεί δε θα συνιστά ποινική καταδίκη. Για να υπάρξει καταδικαστική απόφαση από την ισπανική δικαιοσύνη, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάσουν ενδελεχώς το σοκαριστικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από τη σύγκρουση των δυο παικτών.

gazzetta.gr