Ανακοινώθηκε το εορταστικό πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

Aνακοίνωση εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει για το πρόγραμμα της Κυριακής (08/11), καθώς θα γιορτάσει τα 100χρονα στο παιχνίδι με τον Άρη.

Αναλυτικά: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ – ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ!

Η μεγάλη επετειακή γιορτή αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΑΠΟΕΛ – Άρης!

Μια φαντασμαγορική εκδήλωση που θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον του Θρύλου. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα της Κύπρου, μέσα σε κλίμα σεβασμού, συγκίνησης και τιμής για την ιστορία και τους ανθρώπους που την έγραψαν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Βραβεύσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

• Εντυπωσιακό Drone Show με 500 drones.

• Ειδικά εφέ και πυροτεχνήματα.

• Την ανάκρουση του Ύμνου του Θρύλου.

Παρελθόν, παρόν και μέλλον συναντώνται στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ!

Μένουμε στις θέσεις μας και γιορτάζουμε όλοι μαζί έναν αιώνα ιστορίας, δόξας και περηφάνιας!

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ. ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ