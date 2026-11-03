Βαδίζει σε επικίνδυνο... μονοπάτι η Νέα Σαλαμίνα

Η Νέα Σαλαμίνα μετά από οκτώ αγώνες βρίσκεται στην 13η θέση, με συγκομιδή πέντε βαθμών.

Η τελευταία ήττα ωστόσο από την Ομόνοια 29ης Μαΐου αποτέλεσε σημείο έντονου προβληματισμού καθώς ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι ερυθρόλευκοι προσδοκούσαν συγκομιδή. Αντί αυτού, έφυγαν με άδεια χέρια και πλέον η πίεση αυξάνεται για όλους. Παρά την προσπάθεια, αυτή δεν μεταφράζεται σε βαθμούς, που σημαίνει πως κάτι γίνεται λάθος.

Βαδίζει σε επικίνδυνο μονοπάτι η ομάδα των ερυθρολεύκων η οποία γι΄ αλλού ξεκίνησε κι αλλού βαδίζει. Μπορεί να είναι νωρίς, όμως ο αγώνας της Παρασκευής με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αμμόχωστος» μοιάζει σαν... τελικός.