Δεν ήταν αποτυχία για την Πάφος FC η ισοπαλία με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Όμως ήταν η τρίτη σερί ισοπαλία που της βάζει πίεση ενόψει της συνέχειας, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι βγήκε εκτός… εξάδας. Ναι μεν είναι μικρές οι αποστάσεις, αλλά δείχνουν δυναμική και οι άλλοι μνηστήρες. Και εν μέσω και των ευρωπαϊκών δοκιμασιών αλλά και τραυματισμών, υπάρχει ένας προβληματισμός καθώς δεν επιτυγχάνεται σταθερότητα. Ούτε στα αποτελέσματα αλλά ούτε και στην απόδοση. Σίγουρα, μπορεί και καλύτερα και με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, ίσως αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

Αναζητά αυτή τη σπίθα για να... ανάψει. Θα προσπαθήσει για την υπέρβαση στην Ολλανδία απέναντι στην αφηνιασμένη Τβέντε, η οποία προέρχεται από νίκη με 0-9, το βράδι (22:00) της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League phase του Conference League. Πάει ως αουτσάιντερ και απέναντι σε μία ομάδα που έχει δύο στα δύο, στη διοργάνωση, αλλά η επιλογή είναι μόνο το διπλό. Το συγκρότημα του Σα Πίντο, ουσιαστικά παίζει… ρέστα για να μπει ξανά στο κόλπο διεκδίκησης πρόκρισης αφού έχει μαζέψει μόλις έναν βαθμό.

Με την επιστροφή στην Κύπρο, θα δοκιμαστεί εντός έδρας με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, σε ένα ματς που η νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε ένα όμως με την ώρα του. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά δεδομένα, εκτός θα είναι ο Μπιέλ και ο Ενγκαμαλέου λόγω τραυματισμού ενώ η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως θα μπορούν τουλάχιστον να είναι στην αποστολή οι Πέπε και Γκολντάρ. Οι τραυματισμοί είναι συνεχόμενοι και αυτό αφαιρεί την ευελιξία κινήσεων από την τεχνική ηγεσία.