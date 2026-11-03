Ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με την Πάφος FC στο «Αλφαμέγα», κατέγραψε την 4η του ισοπαλία σε οκτώ παιχνίδια. Παραμένει αήττητος αφού έχει πετύχει και τέσσερις νίκες.

Οι ισοπαλίες του πάντως έχουν ένα κοινό. Το 2-2. Σε τρεις από τις τέσσερις, έφερε αυτό το σκορ.

Η αρχή έγινε με τον Άρη όπου ισοφάρισε ενώ απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και Πάφο, ήταν μπροστά στο σκορ και ισοφαρίστηκε.

Συμβιβάζεται με... χορταστικό τρόπο η ομάδα του Λοσάδα, ο οποίος είδε στα δύο ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Πάφο, να χάνεται το τρίποντο από το σημείο του πέναλτι.

Η άλλη ισοπαλία ήταν το 0-0 με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Χ.Χ