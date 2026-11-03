Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο θάνατος του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, προκάλεσε τεράστιο σοκ στην Ισπανία, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο επιθετικός της ισπανικής ομάδας, έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, σύσσωμη η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης τήρησε ενός λεπτού σιγή στην τελευταία προπόνησή της, η οποία πραγματοποιήθηκε επί ισπανικού εδάφους, πριν από τη μονομαχία με την ΑΕΚ για το Champions League. Με αυτόν τον τρόπο, οι Μαδριλένοι τίμησαν τη μνήμη του και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

sport-fm.gr