Ακραίοι... πονοκέφαλοι

Ο Απόλλωνας μπαίνει στους ρυθμούς της σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ, όμως όχι και με τα καλύτερα αγωνιστικά δεδομένα. Και αυτό γιατί, πέραν από τους τραυματισμούς, έχει να αντιμετωπίσει και δύο τιμωρίες.

Η μία αφορά τον Μαλεκκίδη και η άλλη τον Εσκρίτσε. Δύο βασικά γρανάζια στην κυανόλευκη μηχανή του Λοσάδα και τα οποία κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Τη θέση του πρώτου στο αριστερό άκρο της άμυνας θα πάρει ο Μπαλογιάννης αλλά για τα άκρα της επίθεσης υπάρχει ερωτηματικό.

Πέραν του Ισπανού, πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ προέκυψε πρόβλημα και με τον Ασόρο, έπειτα από κτύπημα στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάφο FC. Εκτός πλάνων και από αυτό το ματς θα είναι οι επίσης τραυματίες εδώ και καιρό, Ντανίλο Σπόλιαριτς και Άγγελος Ανδρέου.