Έτοιμη για το ματς με την ΑΕΚ η Ρεάλ Μαδρίτης

Έτοιμη για αναχώρηση με προορισμό την Αθήνα, ενόψει του αυριανού, ιστορικού, ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «μερένχες», όπως είχε γίνει γνωστό, δεν θα έκαναν προπόνηση στην Allwyn Arena και ολοκλήρωσαν το πρωί της Τρίτης (3/11) την προετοιμασία τους στο «Βαλδεμπέμπας».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, που θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στις 18:30, μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το ματς κόντρα στην Ένωση, Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Φέντε Βαλβέρδε, αλλά και ο Βινίσιους, ενώ εκτός είναι ο Αρντά Γκιουλέρ, ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο Μπενζαμέν Μεντί και ο Ραούλ Ασένθιο.

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Μέστρε.

Αμυντικοί: Μιλιτάο, Χάουσεν, Τρεντ, Κονατέ, Κουκουρέγια, Άλβαρο Καρέρας, Ρούντιγκερ, Ντάμφρις.

Μέσοι: Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπερνάρντο Σίλβα, Τιάγκο, Σέρχιο Μαρτίνεθ.

Επιθετικοί: Βινίσιους Τζούνιορ, Έντρικ, Εμπαπέ, Κάρλος Εσπί, Μπραΐμ, Γιαν Ντιομαντέ.

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