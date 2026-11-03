Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Τσιτσιπάς από το Masters στο Παρίσι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δεν θα αγωνιστεί τελικά, λόγω τραυματισμού, στο τελευταίο Masters της σεζόν στο Παρίσι.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας επρόκειτο να κάνει σήμερα πρεμιέρα κόντρα στον Λέρνερ Τιέν, όμως αποφάσισε να αποσύρει τελικά τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού στον δεξιό ώμο. Tη θέση του στο ταμπλό πήρε ο Ντανιέλ Βαγιέχο, που θα αναμετρηθεί με τον Τιέν.