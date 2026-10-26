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Η Ομόνοια ψάχνει τη νίκη που θα αλλάξει τις ισορροπίες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μπεργκ εντόπισε πού πρέπει να χτυπήσει η ομάδα του, ώστε να φύγει με τη νίκη από τη Λάρνακα.

Με προορισμό την «Αρένα» ταξιδεύει η Ομόνοια στις 19:00, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μια αναμέτρηση ιδιαίτερου χαρακτήρα, λόγω των στενών βαθμολογικών περιθωρίων. Τις δύο ομάδες χωρίζει μόλις ένας βαθμός, άρα γίνεται αντιληπτό πως για το «τριφύλλι» είναι ματς ύψιστης σημασίας.

Η ομάδα της πρωτεύουσας έδωσε πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) με την Μπενφίκα, στο οποίο ηττήθηκε, χωρίς όμως να σηκώσει λευκή σημαία. Το 1-4 ακούγεται… βαρύ, ωστόσο το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ κρατά πολλά θετικά κόντρα στο μεγαθήριο της Πορτογαλίας. Πάνω σε αυτά θα χτίσει για την αποψινή αναμέτρηση ώστε να... αποδράσει με το τρίποντο και να αναρριχηθεί στη βαθμολογία και συγκεκριμένα να βρεθεί στην πρώτη θέση μαζί με ΑΕΛ και Απόλλωνα. Ο Νορβηγός τεχνικός περιμένει να δει από τους ποδοσφαιριστές του σωστή διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, με στόχο το πρόγραμμα να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κατά την πρόσφατη προϊστορία στο γήπεδο της ΑΕΚ, η Ομόνοια δεν έχει γνωρίσει την ήττα. Συγκεκριμένα, στις δύο επισκέψεις την περίοδο 2025-26, οι πράσινοι μετρούν μια ισοπαλία και μια νίκη. Βέβαια, ούτε οι μεταξύ τους αγώνες αλλά ούτε και το «κακό φεγγάρι» στο οποίο βρίσκεται η ομάδα της Λάρνακας, αποσυντονίζουν το «τριφύλλι».

Ο Μπεργκ εντόπισε πού πρέπει να χτυπήσει η ομάδα του, ώστε να φύγει με τη νίκη από τη Λάρνακα, η οποία συν τοις άλλοις θα επαναφέρει την ψυχολογία σε ψηλά επίπεδα, καθώς πριν την ήττα από την Μπενφίκα, προηγήθηκε η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά, μέχρι την επόμενη διακοπή, η Ομόνοια έχει στο πρόγραμμά της τρία ντέρμπι, συν ένα ευρωπαϊκό. Κατά σειρά θα αναμετρηθεί με ΑΕΚ, ΑΕΛ, Νάιμεγκεν (εκτός) και Ανόρθωση!

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζεται ο Κουλιμπαλί, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με την ομάδα της Λεμεσού (31/10), ο Χρίστου, ενώ δεν είναι στο 100% έτοιμος ο Ακιντόλα. Πρόκειται για σημαντικές απουσίες, όμως το βάθος καλείται να… μιλήσει!

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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