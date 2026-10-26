Αγωνία στην Ομόνοια με Χρίστου: Νοκ άουτ από το ντέρμπι και φόβοι για σοβαρή ζημιά

Εκτός αποστολής της Ομόνοιας για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ στην «ΑΕΚ Αρένα» (19:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, έμεινε ο Ανδρέας Χρίστου.

Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ δέχθηκε χτύπημα και τραυματίστηκε στην πρόσφατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μπενφίκα, με τους ανθρώπους των πρασίνων να εκφράζουν έντονους φόβους για σοβαρή ζημιά. Ε

ίναι χαρακτηριστικό πως ο ποδοσφαιριστής μετά το τέλος του αγώνα με τους Πορτογάλους δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει, νιώθοντας παράλληλα πολύ έντονους πόνους.

Στο στρατόπεδο του τριφυλλιού κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα και περιμένουν με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο νεαρός άσος, προκειμένου να διαφανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.