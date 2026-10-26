ΑΕΚ: Το ντέρμπι αποδείξεων στην «Αρένα», το «σβήσιμο» της μουρμούρας και η ώρα των απαντήσεων!

Να σβήσει τις άσχημες εντυπώσεις που προκάλεσε με την κακή της εμφάνιση στον αγώνα κυπέλλου με τον Ακρίτα και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, παραμένοντας σε τροχιά πρωταθλητισμού, θα επιδιώξει η ΑΕΚ στο αποψινό (19:00) ντέρμπι με την Ομόνοια στην «Αρένα».

Χρειάζεται μια πειστική εμφάνιση και μια μεγάλη νίκη σε βάρος μιας ανταγωνιστικής της ομάδας, προκειμένου να σβήσει την γκρίνια και τα μουρμουρητά που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στις τάξεις των οπαδών της για τις συνεχόμενες μέτριες εμφανίσεις. Είναι γεγονός ότι οι κιτρινοπράσινοι δεν έχουν ικανοποιήσει τον κόσμο τους με το ποδόσφαιρο που αποδίδουν. Μπορεί στα τελευταία τρία ματς πρωταθλήματος να μετρούν δύο νίκες και μία ισοπαλία (με Ομόνοια 29ης, Ομόνοια Αρ. και Άρη), ωστόσο οι εμφανίσεις τους ήταν «φτωχές» και κατάφεραν με μεγάλη δυσκολία να πάρουν την ουσία σκοράροντας και στα τρία παιχνίδια από το 85΄ και μετέπειτα.

Στο αποψινό παιχνίδι ο Ρούμπεν Σεγιές θα στερηθεί των υπηρεσιών του τιμωρημένου Αντερέγκεν και κατά πάσα πιθανότητα θα λείψει και ο Ιβάνοβιτς που ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες. Εκτός απροόπτου, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τους Παλεάρι, Εκπολό, Πηλέα (Όλιβαν), Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Κέλερ, Μράμπτι ή Ρέπας, Τσακόν, Λαγιούνι και Μπάγιτς.