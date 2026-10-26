Έφτασε τα 100 γκολ με τη Ρεάλ ο Εμπαπέ: «Μήνυμα η νίκη μας επί της Μπαρτσελόνα»

Τι καλύτερος τρόπος για να φτάσει σε ένα ορόσημο με τη φανέλα της Ρεάλ ο Κιλιάν Εμπαπέ! Ο Γάλλος σούπερ σταρ με δύο γκολ οδήγησε την «βασίλισσα» στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» και παράλληλα έφτασε τα 100 με την ομάδα της Μαδρίτης.

«Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα είναι η ομάδα, το σύνολο. Ξέραμε ότι έπρεπε να παίξουμε με θάρρος, να παίξουμε ως ομάδα. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα στα τελευταία παιχνίδια – έχουμε πετύχει νίκες, έχουμε αποδώσει καλά, με τη σωστή νοοτροπία, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές στο ματς, αλλά υπήρξαν και διαστήματα που κυριαρχήσαμε. Το να κερδίζουμε και να παραμένουμε στη διεκδίκηση του τίτλου είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, σίγουρα, αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει ως τρεις βαθμοί. Χρειαζόμαστε πολλούς βαθμούς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα», τόνισε ο ίδιος μετά το ματς.

«Η νίκη από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης και πρέπει να συνεχίσουμε. Πέντε συνεχόμενες νίκες δεν είναι τίποτα για εμάς· θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Η νίκη στο "Καμπ Νόου" στέλνει ένα θετικό μήνυμα, αλλά δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η σεζόν τελείωσε. Την επόμενη εβδομάδα, στο Σανταντέρ, οφείλουμε να παρουσιάσουμε την ίδια ένταση. Αν θέλουμε να έχουμε προσδοκίες για φέτος, πρέπει να λειτουργήσουμε ως σύνολο, ως ομάδα. Η ποιότητα υπάρχει —αρκεί να κοιτάξει κανείς τους παίκτες που διαθέτουμε· όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, λέει ψέματα. Πρέπει, όμως, να τα κάνουμε όλα ως ομάδα και ως σύνολο, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε όσα επιθυμούμε», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος είναι ο δεύτερος παίκτης —μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο— που φτάνει σε αυτό το ορόσημο στον μικρότερο δυνατό αριθμό αγώνων (116 συμμετοχές): «Είμαι πολύ χαρούμενος, πραγματικά πολύ χαρούμενος. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν ήδη ότι μου αρέσει να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, θεωρώ πως πρόκειται απλώς για μια μικρή λεπτομέρεια, καθώς —όπως έχω ξαναπεί— το πιο σημαντικό είναι η νίκη της ομάδας. Ως σύνολο, πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα πετύχω πολλά ακόμα γκολ, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό», ανέφερε.