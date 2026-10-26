Απονέμεται η «Χρυσή Μπάλα» με τρία... φαβορί

Η αγωνία παραμένει έντονη πριν από την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, απόψε (26/10) το βράδυ στο Λονδίνο, με τον εντυπωσιακά παραγωγικό σκόρερ Χάρι Κέιν, τον ρέκορντμαν Κιλιάν Εμπαπέ και τον νεαρό «μάγο» Λαμίν Γιαμάλ, να είναι τα τρία μεγάλα φαβορί.

Όπως κάθε χρόνο, οι φήμες θα διογκωθούν και θα εξαπλωθούν καθ' όλην την διάρκεια της ημέρας, πριν ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου αποκαλυφθεί τελικά αργά το βράδυ.

Η τελετή θ΄αρχίσει στις 20:00 μ.μ. τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), σε ένα κομψό θέατρο στην βρετανική πρωτεύουσα, όπου ο διοργανωτής France Football έχει μεταφέρει κατ' εξαίρεση την εορταστική βραδιά του για την 70ή έκδοση του έγκριτου ατομικού βραβείου. Μια παρέλαση με κόκκινο χαλί, μουσικές παραστάσεις και δευτερεύοντα βραβεία (καλύτερος νέος παίκτης, καλύτερος τερματοφύλακας κ.λπ.) θα κοσμούν την εκδήλωση, ενώ οι κατατάξεις θα αποκαλύπτονται σταδιακά, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση των νικητών.

Δεν έχει αναδειχθεί σαφές φαβορί για να διαδεχθεί τον Γάλλο Ουσμάν Ντεμπελέ και την Ισπανίδα, Αϊτάνα Μπονμάτι, νικήτρια των τελευταίων τριών ετών. Η παίκτρια της Μπαρτσελόνα είναι βέβαιο ότι θα εγκαταλείψει το στέμμα της μετά από μια σεζόν 2025-2026 που διακόπηκε λόγω τραυματισμού.

Όσο για τον σταρ επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, σίγουρα διατήρησε τον τίτλο του στο Champions League, αλλά με λιγότερο εκθαμβωτικές ατομικές εμφανίσεις. Στον τομέα των εντυπωσιακών στατιστικών, ο Άγγλος επιθετικός Χάρι Κέιν κυριαρχεί, με τα 61 γκολ του που πέτυχε με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου (σ.σ. συνολικά 73 γκολ εάν συμπεριληφθούν και τα τέρματα που σημείωσε με την εθνική Αγγλίας (τρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026). Μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει περισσότερα γκολ σε μία μόνο σεζόν, την περίοδο 2010-2011, με 82 τέρματα.

Ο 33χρονος αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» έχει αντίπαλους, μεταξύ άλλων, τον 27χρονο Κιλιάν Eμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών), δύο σούπερ σταρ που εξέφρασαν την άποψή τους δυνατά και ξεκάθαρα στον Τύπο πριν κλείσει η ψηφοφορία.

«Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από εμένα την περασμένη σεζόν», δήλωσε ο Γάλλος, πρώτος σκόρερ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα (25 γκολ), στο Champions League (15 γκολ) και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελλο (22, συμπεριλαμβανομένων των δέκα που πέτυχε στο Μουντιάλ 2026). Ωστόσο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει τίποτε σε συλλογικό ή διεθνές επίπεδο, σε αντίθεση με τον νεαρό εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει κερδίσει την La Liga και, το πιο σημαντικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η «Χρυσή Μπάλα» απονέμεται μετά από ψηφοφορία δημοσιογράφων (ένας ανά χώρα) που εκπροσωπούν τις 100 κορυφαίες χώρες στην κατάταξη της FIFA για τους άνδρες και τις 50 κορυφαίες για τις γυναίκες. Τα κριτήρια είναι, κατά φθίνουσα σειρά, η ατομική απόδοση και αποφασιστικότητα, τα ομαδικά αποτελέσματα και επιτεύγματα και τέλος, η συμπεριφορά του παίκτη.

Μεταξύ των τριάντα υποψηφίων είναι επίσης ο αρχηγός των παγκόσμιων πρωταθλητών, Ρόδρι, ο συμπατριώτης του Φαμπιάν Ρουίζ, ο Γεωργιανός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσκέλια, ο οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Λιονέλ Μέσι και ο διεθνής Γάλλος Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος κατέγραψε 31 ασίστ και 22 γκολ για την Μπάγερν Μονάχου την περασμένη σεζόν.

Στεφθείσα το 2021 και το 2022, η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας στοχεύει σε έναν τρίτο ατομικό τίτλο, ένα κατόρθωμα που πέτυχε μόνο η Μπονμάτι (2023, 2024, 2025) από τότε που καθιερώθηκε το βραβείο γυναικών πριν από οκτώ χρόνια.

Η πρώην παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, που τώρα αγωνίζεται στην Λόντον Σίτι, αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την Πολωνή Έβα Παγιόρ και την Ισπανίδα Κλαούντια Πίνα, δύο πρώην συμπαίκτριές της στην Καταλονία. Επίσης, μεταξύ των φαβορί, είναι η Αϊτινή μέσος της Λιόν, Μελτσί Ντουμορνέ, και η Τζαμαϊκανή επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Χαντίτζα Σο.