ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το... «είμαι εδώ» του Άρη που έστειλε τον Απόλλωνα στην κορυφή και τα χαμόγελα στον ΑΠΟΕΛ

Mπόλικα γκολ περιλάμβανε το μενού της Κυριακής.

Συνολικά είδαμε 14 σε τρία παιχνίδια, με τον Άρη να πετυχαίνει αναμφίβολα ένα σπουδαίο... διπλό επί της πρωτοπόρου ΑΕΛ και να φωνάζει «είμαι εδώ». Μείωσε τη διαφορά στο -3 από την κορυφή, στην οποία βρίσκονται ΑΕΛ και Απόλλων αλλά μπορεί να σκαρφαλώσει η ΑΕΚ, εφόσον κερδίσει στο ντέρμπι την Ομόνοια. Στην περίπτωση όμως που κερδίσει η Ομόνοια, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία.

Ο Απόλλωνας ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στην Καρμιώτισσα και με τα πέντε γκολ που σημείωσε, έφτασε τα 19 σε εφτά ματς.

Τέλος, ο ΑΠΟΕΛ, χαμογέλασε στην έδρα του, παρόλο που αρχικά «πάγωσε». Και η τεσσάρα επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου φέρνει χαμόγελα.

7η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y. 1-1

(27΄ Φελίπε / 44΄ Ταμπέκου)

Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ. 2-0

(23΄ Τόσιτς, 90+4΄ Λόπες)

Καρμιώτισσα - Απόλλων 0-5

(8΄, 57΄, 82΄ Τόμας, 26΄ Όζμπολτ, 74΄ Ασόρο

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ 4-1

(17' πέν., 76' Πεδρόσο, 43' Μπακασέτας, 56' Μαρκίνιος / 9' Αμπρί

ΑΕΛ - Άρης 1-3

(89΄ πέν. Γιόβετιτς / 23΄ Νίκολιτς, 25΄ Εφαγκέ, 63΄ Παζέ)

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου

18:00 Νέα Σαλαμίνα - Πάφος FC

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (8η Αγωνιστική)

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

19:00 Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου

16:00 Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ

17:00 Απόλλων - Πάφος FC

19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου

16:00 Άρης - Ανόρθωση

17:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - Νέα Σαλαμίνα

19:00 Ομόνοια Aρ. - ΑΠΟΕΛ