Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια

Η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται σήμερα την Ομόνοια, στις 19:00, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές του αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.77, η ισοπαλία στα 3.30 και η επικράτηση της Ομόνοιας στα 2.47, με τις αποδόσεις να προμηνύουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές της Stoiximan για το τελικό σκορ πολλαπλών επιλογών. Η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας με 1-0, 2-0 ή 3-0 προσφέρεται στα 5.10, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπέρ της Ομόνοιας, 0-1, 0-2 ή 0-3, βρίσκονται στα 4.65. Παράλληλα, η επικράτηση της ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1, 3-1 ή 4-1 προσφέρεται στα 6.80, ενώ η νίκη της Ομόνοιας με 1-2, 1-3 ή 1-4 στα 6.20.

Για όσους αναμένουν μια αναμέτρηση με περισσότερα τέρματα, η νίκη της ΑΕΚ με 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 προσφέρεται στα 21.00, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπέρ της Ομόνοιας, 2-3, 2-4, 3-4 ή 1-5, βρίσκονται στα 18.50.

Ξεχωριστές επιλογές προσφέρονται και για μεγαλύτερα σκορ, με τη νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας με 4-0, 5-0 ή 6-0 να προσφέρεται στα 75.00 και την επικράτηση της Ομόνοιας με 0-4, 0-5 ή 0-6 στα 55.00. Επιπλέον, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.20 για την ισοπαλία με τέρματα και 7.60 για το ενδεχόμενο η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί χωρίς γκολ.

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