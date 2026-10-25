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ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε μπρος ο Μαέ, τρία στα τελευταία τέσσερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Ο Βέλγος πρώην επιθετικός της Ομόνοιας, βρήκε τον... τρόπο στο Μεξικό με την φανέλα της Άτλας

Ένας μεγάλος σκόρερ, μπορεί κάποτε να αργεί, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. Κι όταν ξεκινήσει, συνήθως η συνέχεια είναι ανάλογη. 

Έτσι έχουν τα δεδομένα με τον Ράιαν Μαέ ο οποίος ξεκίνησε... απόσβεση στο Μεξικό όντας παίκτης της Άτλας. 

Ο πρώην επιθετικός της Ομόνοιας, ο οποίος πέρυσι εντυπωσίασε με τις αποδόσεις του στο σκοράρισμα, έφτασε τα τρία γκολ σε 9 παιχνίδια με την φανέλα της Άτλας. 

Μάλιστα, αυτά τα τρία γκολ ήρθαν στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. 

Η αρχή έγινε στις 26/9 και την νίκη με 3-2 επί της Τιχουάνα. Στις 17/10 σκόραρε το δεύτερο του γκολ στην επικράτηση με 2-0 της Άτλας κόντρα στην Νεσάξα. Το τελευταίο του γκολ (βίντεο πιο κάτω) το σημείωσε στις 22/10 στην ήττα με 5-2 από την Αμέρικα. 

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