ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε μπρος ο Μαέ, τρία στα τελευταία τέσσερα

Ένας μεγάλος σκόρερ, μπορεί κάποτε να αργεί, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. Κι όταν ξεκινήσει, συνήθως η συνέχεια είναι ανάλογη.

Έτσι έχουν τα δεδομένα με τον Ράιαν Μαέ ο οποίος ξεκίνησε... απόσβεση στο Μεξικό όντας παίκτης της Άτλας.

Ο πρώην επιθετικός της Ομόνοιας, ο οποίος πέρυσι εντυπωσίασε με τις αποδόσεις του στο σκοράρισμα, έφτασε τα τρία γκολ σε 9 παιχνίδια με την φανέλα της Άτλας.

MOROCCANS IN MEXICO ! 🇲🇦🇲🇽 RYAN MMAE SCORED FOR ATLAS YESTERDAY AGAINST TIJUANA IN LIGA MX. ⚽️ 📽️: @ImAleeJeje https://t.co/Zxp8uSeBck — Morocco Xtra (@theMoroccoXtra) September 27, 2026

Μάλιστα, αυτά τα τρία γκολ ήρθαν στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.

Η αρχή έγινε στις 26/9 και την νίκη με 3-2 επί της Τιχουάνα. Στις 17/10 σκόραρε το δεύτερο του γκολ στην επικράτηση με 2-0 της Άτλας κόντρα στην Νεσάξα. Το τελευταίο του γκολ (βίντεο πιο κάτω) το σημείωσε στις 22/10 στην ήττα με 5-2 από την Αμέρικα.