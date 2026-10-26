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Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου μετά την απόφαση για την προφυλάκιση Λιόλιου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μέσω Instagram μετά την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, δημοσιεύοντας story με τη φράση «Ό,τι είπα, θα γίνει».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, δημοσιεύοντας ένα story με τη φράση «Ό,τι είπα, θα γίνει».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να σχολιάσει την εξέλιξη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη φράση, η οποία συνόδευε την ανάρτησή του. Το story δημοσιεύτηκε μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η εξέλιξη ήρθε την Κυριακή (25/10), έπειτα από πολύωρη διαδικασία απολογιών, η οποία ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί. Εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, προφυλακιστέος κρίθηκε και ο Γιώργος Μαυραγάνης, μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή. Στην ίδια υπόθεση είχε προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Παράλληλα, η ανακριτική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι απολογίες προσώπων που συνδέονται με τον χώρο της διαιτησίας έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα Δευτέρα (26/10). Συγκεκριμένα, ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

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