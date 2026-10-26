«Πρωτόγνωρο» για Λοσάδα!

Ξέσπασμα με… διάρκεια για τον Απόλλωνα, που συνεχίζει απ’ εκεί που έμεινε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα (4-2).

Η ομάδα της Λεμεσού αρχίζει και βρίσκει τα πατήματα της, καθώς αφ’ ενός κατέγραψε τρίτο νικηφόρο σερί και αφετέρου κράτησε για δεύτερη φορά το μηδέν στην άμυνα. Το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία για τους κυανόλευκους που σκαρφάλωσαν στην κορυφή και ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το ψεσινό (25/10) αποτέλεσμα (5-0) ήταν το πρώτο… μεγάλο αποτέλεσμα με τον Λοσάδα στον πάγκο! Ο 44χρονος τεχνικός βρίσκεται στο τιμόνι των κυανόλευκων από τα τέλη του 2025 και ο δείχτης του σκορ στα μεγάλα αποτελέσματα σταματούσε στο 4! Οι «μεγάλες» νίκες του Απόλλωνα με τον Λοσάδα στον πάγκο ήταν με τον Ακρίτα (4-0) και με τον ΑΠΟΕΛ για τον θεσμό του κυπέλλου (4-2).

Στην τρέχουσα περίοδο, η ομάδα της Λεμεσού πήρε ευρεία νίκη με 4-0 επί της Ντίλα Γκόρι, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε 4-2 των ερυθρολεύκων της Αμμοχώστου. Ποτέ άλλοτε λοιπόν δεν πήρε νίκη με περισσότερα από τέσσερα γκολ!