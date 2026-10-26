Παρπεττάς: «Αποφάσεις που παραλίγο να τινάξουν τον αγώνα στον αέρα», η ώθηση του κόσμου και το μέλλον του Μανιάτη

Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης Χαράλαμπος Παρπεττάς, αναφέρθηκε στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίπου, τη διαιτησία, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας:

«Ήταν ένας αγώνας στον οποίο η ομάδα μας είχε κατά κράτος τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η αλλαγή προπονητή και τα στοιχεία που έφερε ο Μπάρακ Ιτζχάκι στην αγωνιστική μας προσέγγιση είχαν ξεκάθαρα θετική επίδραση. Είδαμε μια ομάδα να πιέζει, να δημιουργεί ευκαιρίες, να έχει ένταση στο παιχνίδι της και να διατηρεί ανέπαφη την εστία της.

Δυστυχώς, υπήρξαν και αρνητικοί πρωταγωνιστές, με διαιτητικές αποφάσεις που παραλίγο να τινάξουν τον αγώνα στον αέρα. Δεν δόθηκε δεύτερη ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα και αποβολή σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ η ομάδα μας πέτυχε τέσσερα γκολ, εκ των οποίων τα δύο ακυρώθηκαν μέσα στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα της διαιτησίας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κόσμο της Ανόρθωσης, που για ακόμη μία φορά έδωσε δυναμικό παρών και έσπρωξε την ομάδα μας προς τη νίκη. Η στήριξή του αποτελεί την κινητήριο δύναμη για όλους μας. Τον χρειαζόμαστε δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη αλλά σημαντική προσπάθεια για την αναγέννηση της Ανόρθωσης.

Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, με ξεκάθαρες προτεραιότητες: να βελτιωνόμαστε αγωνιστικά, να διευθετούμε οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, να ενισχύουμε την οργανωτική μας δομή με ικανά στελέχη και να θέτουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον της Ανόρθωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας έδωσε απάντηση και για το δημοσίευμα που εμπλέκει τον Γιάννη Μανιάτη με τον Πανιώνιο: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση σε σχέση με το δημοσίευμα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε συνάντηση που είχα και εγώ μαζί του πριν λίγο, μου ανέφερε χαρακτηριστικά 'Όσο με θέλει ο πρόεδρος, θα είμαι στην Ανόρθωση. Είμαι πολύ χαρούμενος στην ομάδα».

Έχουμε μια αποστολή να υλοποιήσουμε και είμαι απόλυτα προσηλωμένος σε αυτήν'. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».