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Κρίσιμη συνάντηση για το μπάσκετ: Στο γραφείο του Βρούτση ο Μελής

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Μιχάλης Μελής, έφτασε λίγο πριν τις 12:00 στο γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού για την κρίσιμη συνάντησή τους για το μπάσκετ.

Περίπου δέκα λεπτά πριν τις 12:00 προσήλθε στο γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού ο Μιχάλης Μελής. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και αντιπρόεδρος της ΕΟΚ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Γιάννη Βρούτση για μια πολύ κρίσιμη για το μέλλον του μπάσκετ συνάντηση, στον απόηχο του σκανδάλου για χειραγωγημένους αγώνες. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση και η αναζήτηση τρόπων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Η κίνηση του κ. Βρούτση να καλέσει το ΔΣ της ΕΟΚ ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια πίεσης για να παραιτηθεί η τωρινή διοίκηση και να οδηγηθούμε σε εκλογές, ωστόσο από τη χθεσινή ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ διαφάνηκε πως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από τους διοικούντες την ομοσπονδία. Σημειώνεται πως ο υπουργός δεν μπορεί να επιβάλει κάτι τέτοιο, καθώς υπάρχει το αυτοδιοίκητο, ωστόσο με ενέργειες όπως ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος και η αναστολή της χρηματοδότησης προς την ΕΟΚ, η θέση της διοίκησης της ομοσπονδίας θα είναι δυσχερής.

Το νέο ΔΣ της ΕΟΚ, με πρόεδρο τον Άγγελο Παπανικολάου (και μοναδικό νέο μέλος τον Περικλή Δορκοφίκη αντί του παραιτηθέντος προέδρου), θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα για να «λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως θα περιμένει τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για Τσαρούχα, Κορομηλά και Πηλοΐδη, οι οποίοι έχουν (μέχρι νεωτέρας) ενεργό ρόλο στο μπάσκετ, σε αντίθεση με τους ήδη προφυλακισθέντες Βαγγέλη Λιόλιο (που παραιτήθηκε), Πέτρο Παπαπέτρου (που έχει αποσυρθεί από τη διαιτησία) και Γιώργο Μαυραγάνη (που ούτως ή άλλως δεν είχε θεσμικό ρόλο).

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