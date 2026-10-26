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Mε τη συνταγή των... αποδράσεων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Η Πάφος FC έχει την ετικέτα του φαβορί, όμως αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.

Μπορεί στην έδρα της η Πάφος FC να «πονάει», εκτός έδρας όμως τα πάει περίφημα στο πρωτάθλημα. Και στοχεύει απόψε (18:00) να κάνει ακόμα μία απόδραση, καθώς φιλοξενείται από τη Νέα Σαλαμίνα. Να σημειωθεί πως πέραν της πρώτης νίκης, επί της Καρμιώτισσας, ακολούθησαν αυτές με ΑΕΚ και Ανόρθωση.

Ταξιδεύει λοιπόν στη Λάρνακα που της... πάει για το διπλό, το οποίο θα την κρατήσει κοντά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Έχει την ετικέτα του φαβορί, όμως αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν το πιστοποιεί κατά τη φετινή σεζόν. Μπορεί να μην είναι τραγική, όμως πληρώνει ακριβά την αδυναμία της στο σκοράρισμα. Τα εφτά γκολ σε έξι αγώνες τα λένε όλα.

Το πλάνο του Ρικάρντο Σα Πίντο καταστρώθηκε χωρίς τους Γκολντάρ, Πέπε και Ενγκαμαλέου, μειώνοντας τις επιλογές τόσο για την αρχική ενδεκάδα όσο και από τον πάγκο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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