Φασούλας: «Να παραιτηθεί το ΔΣ της ΕΟΚ-Δεν σεβάστηκαν την ιστορία μου στο μπάσκετ»

Κάλεσμα στο ΔΣ της ΕΟΚ να παραιτηθεί για να δρομολογηθούν εκλογές για νέα διοίκηση στην ομοσπονδία απηύθυνε ο Παναγιώτης Φασούλας μέσω του ΣΚΑΪ, στον απόηχο του σκανδάλου με τους φερόμενους ως στημένους αγώνες.

«Αισθάνομαι άσχημα, ήταν μια σκοτεινότατη εβδομάδα για το μπάσκετ και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι εξελίξεις για να φύγει αυτό το μαύρο σύννεφο. Είναι αδιανόητα όσα έχουν γίνει. Ποιος στοχεύει παιδιά για να ευνοήσει κάποια και να αδικήσει άλλα; Αυτό και όχι μόνο αυτό έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο μπάσκετ. Προσωπικά είχα προειδοποιήσει για αυτά που έβλεπα, αλλά λοιδορήθηκα, δέχτηκα προσωπικές επιθέσεις, με κανέναν σεβασμό στην ιστορία μου στο μπάσκετ. Αποφάσισα να σιωπήσω τα τελευταία δύο χρόνια», τόνισε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και υποψήφιος σε προηγούμενες εκλογές της ομοσπονδίας.

«Υπάρχουν δικαστικές κρίσεις που καταδεικνύουν σαφώς ύπαρξη εγκληματικής ομάδας και θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα η διοίκηση της ΕΟΚ, για να διευκολύνουν τον Υπουργό. Αν δεν είναι συνένοχοι, είναι συμμέτοχοι σε αυτό που συνέβη. Πρέπει να φύγουν και αυτοί, το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν, ώστε ο Υπουργός να ορίσει διοίκηση πρωτοδικείου που θα πάει την ΕΟΚ σε εκλογές. Πρέπει να εξαφανιστούν από τον χώρο του μπάσκετ. Το μπάσκετ πρέπει να αποκτήσει μια διοίκηση πρωτοδικείου από ανθρώπους που δεν προσκύνησαν το σύστημα τόσα χρόνια. Εγώ δεν διεκδικώ ούτε θέσεις ούτε θώκους, με απασχολεί να πάει το μπάσκετ μπροστά. Είναι δυνατόν ο Φάνης Χριστοδούλου να παίρνει λιγότερες ψήφους στις προηγούμενες εκλογές από μια υπάλληλο γυμναστηρίου στο Καρπενήσι», πρόσθεσε.