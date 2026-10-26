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Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Σήμερα η απολογία Τσαρούχα, Πηλοΐδη και Κορομηλά

ΓΗΠΕΔΟ

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Σήμερα (26/10) είναι προγραμματισμένη η απολογία της Βάσως Τσαρούχα, του Τάσου Πηλοΐδη και του Ηλία Κορομηλά.

Σήμερα (26/10) σειρά να απολογηθούν έχουν Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Το προηγούμενο βράδυ κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα το ίδιο είχε συμβεί και με τον Πέτρο Παπαπέτρου.

Δευτέρα 26/10 στις 10:30

Βάσω Τσαρούχα: Διεθνής διαιτήτρια.

Τάσος Πηλοΐδης: Πρώην διαιτητής και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Ηλίας Κορομηλάς: Πρώην διαιτητής.

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