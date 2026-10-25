Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λάρνακα ο Εβάντρο (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (26/10, 19:00) εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ για τη 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όπως προκύπτει, εκτός έμεινε ο Κουλιμπαλί, ενώ δεν πρόλαβε ο Ακιντόλα. Αντίθετα, ταξιδεύει κανονικά για τη Λάρνακα ο Εβάντρο! Δεν συμπεριλήθηκε στις επιλογές ο Χρίστου.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεγκό, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντουβέρν, Ντιόνι.