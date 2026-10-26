Δικηγόρος Κορομηλά: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια δικογραφία, τα χρήματά του δικαιολογούνται»

Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, τόνισε πως ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας είναι αθώος για την υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ και εξέφρασε την βεβαιότητα πως αυτό θα αποδειχτεί.

«Στα τόσα χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, πρώτη φορά βλέπω μια υπόθεση με μια δικογραφία, με μόλις δυο καταθέσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Σε αυτές τις δυο καταθέσεις, εγώ μιλάω μόνο για τον εντολέα μου, γίνονται κάποιες αναφορές, απλές αναφορές για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Νομίζω ότι σήμερα που θα απολογηθούμε, θα εξηγήσουμε για όλα αυτά, όσον αφορά τις δυο καταθέσεις, τι έχει συμβεί. Και θέλω να πιστεύω, πως θα καταλάβουν τι έχει συμβεί. Έχει βρεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο δικαιολογείται. Θα έρθει και ο λογιστής του να καταθέσει από που προέρχονται αυτά τα ποσά. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μόνο ενδείξεις και αναφορές, των δυο μαρτύρων, οι οποίες δε στηρίζονται πουθενά. Στον κύριο Κορομηλά δεν υπάρχουν ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα», ανέφερε στην ΕΡΤ.