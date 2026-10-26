Βρούτσης: «Θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ»

Στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό», ανέφερε αρχικά ο κύριος Βρούτσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας στη πως η δικαιοσύνη έδρασε ταχύτατα και έδειξε τα αντανακλαστικά της.

«Το αυτοδιοίκητο είναι αυτοδιοίκητο και το κράτος είναι κράτος» ανέφερε ο κ. Βρούτσης προσθέτοντας πως «θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ».

Ο κ. Βρούτσης υποστήριξε πως η πολιτεία αντέδρασε με ταχύτατα αντανακλαστικά, χωρίς, όπως είπε, «να φοβηθεί ο,τιδήποτε».

Επεσήμανε πως θα πέσει φως σε όλα τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, σημειώνοντας πως «το κράτος είναι κράτος και έχει τα εργαλεία να κάνει αυτό που πρέπει».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αθλητισμού τόνισε ξεκάθαρα πως «θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα».

Και συνέχισε, λέγοντας πως «έχουμε χρέος όλοι μαζί να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και του αθλήματος».

Πηγή: NEWS247